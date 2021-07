Espanha vence Suíça nos pênaltis e garante vaga na semifinal da Eurocopa

A Espanha está na semifinal da Eurocopa. Após empatar no tempo normal e na prorrogação com a Suíça, em 1 a 1, nesta sexta-feira (2), os espanhóis conquistaram a vaga nas penalidades. Olmo, Gerard Moreno e Oyarzabal converteram as cobranças em favor da seleção espanhola, enquanto Gavranovic foi o único dos suíços a estufar as redes de Unai Simón.

Os espanhóis aguardam o vencedor de Bélgica x Itália. O duelo acontece também nesta sexta-feira, às 16h.

O jogo

A seleção espanhola iniciou o confronto buscando o gol. Logo aos 8 minutos, Jordi Alba arriscou de fora da área, a bola desviou no zagueiro suíço Zakaria, impossibilitando Sommer de fazer a defesa.

O suíços se lançaram ao ataque, mas pecavam no último passe. Na segunda etapa, aos 22 minutos, Shaqiri empatou o duelo após um chute de fora da área.

Os espanhóis mantiveram a pressão durante todo o confronto, mas esbarraram na grande atuação do goleiro suíço Sommer. O placar empatado persistiu não só no tempo normal, mas também na prorrogação.

A decisão da vaga foi para as penalidades. Os suíços, que eliminaram a França acertando todos os pênaltis nas oitavas de final, não repetiram a eficácia e perderam três pênaltis. Schär, Akanji e Vargas desperdiçaram. Em contrapartida, Olmo, Gerard Moreno e Oyarzabal marcaram para os espanhóis, que garantiram a vaga na semifinal da Eurocopa.

Legenda: Oyarzabal marcou o pênalti decisivo em favor da Espanha e garantiu a equipe na semifinal da Eurocopa Foto: Divulgação/Euro

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte