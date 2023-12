Equipe faz mutirão para recolher miçangas deixadas por fãs de Taylor Swift em gramado do Palmeiras

Um vídeo acabou chamando atenção nos últimos dias após uma equipe que trabalha no Allianz Parque (Estádio da equipe do Palmeiras), ser flagrada recolhendo miçangas deixadas no gramado pelos fãs da cantora internacional, Taylor Swift. O detalhe é que o serviço estava sendo feito em meio a chuva e os funcionários apareciam deitados no campo, recolhendo os adereços.

GENTE? Allianz Park teve que contratar diversas pessoas para coletar as miçangas das pulseiras da amizade que os fãs da Taylor Swift deixaram cair no gramado. pic.twitter.com/tUO1ypOSIt — POPTime (@siteptbr) December 27, 2023

O vídeo, divulgado pelo perfil Update Swift Brasil, ganhou repercussão no aplicativo “TikTok”.

As miçangas, inclusive, foram pauta de reclamações do técnico do Palmeiras. Através de uma coletiva de imprensa realizada no dia 3 de dezembro, após a vitória diante do Fluminense, Abel Ferreira, disse que era inaceitável o estado do campo de jogo e pediu que o gramado do Allianz Parque fosse trocado porque “é um risco para lesão de jogadores”.

Simplesmente Abel Ferreira reclamando do show da Taylor Swift que acorreu no Allianz Parque.



"Deixaram várias coisinhas (miçangas) no gramado."



📽️: TV Palmeiraspic.twitter.com/v4c9tyHbMt — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) December 4, 2023

“O que não podemos é ter um gramado como estava agora. Vão lá fora e vejam a quantidade de coisinhas que tinham do espetáculo que fizeram da Taylor Swift” disse o comandante do Verdão.

Taylor fez seus shows no local, nos dias 24, 25 e 26 de novembro, antes dos jogos do time paulista.

O que são as “miçangas”?

As miçangas nada mais são do que pulseiras artesanais, cada uma dedicada a uma canção ou momento específico da carreira de Swift. No evento, os fãs trocavam as pulseiras entre si.