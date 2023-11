Equador x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Equador e Chile entram em campo nesta terça-feira (21), às 20h30, no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, para disputar a 6ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A La Tri é a 6ª colocada das Eliminatórias, com 5 pontos, enquanto a La Roja está em 8º, com 5.

O Equador vem de empate fora de casa com a Venezuela, enquanto o Chile também empatou, com o Paraguai, em casa.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV 5.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Equador: Domínguez; Preciado (Hurtado), Torres (Arboleda), Pacho e Hincapié; Caicedo, Franco e Cifuentes; Kendry Páez, Sornoza (Savarino) e Kevin Rodríguez. Técnico: Félix Sánchez Bas.

Chile: Cortés; Díaz, Medel, Maripán e Suazo; Pulgar, Echeverría e Alexis Sánchez; Dávila, Brereton e Pizarro. Técnico: Nicolás Córdova.

EQUADOR X CHILE | FICHA TÉCNICA

Competição: 6ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito

Data: 21/11/2023

Horário: 20h30 (de Brasília)