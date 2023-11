Enderson Moreira deixa o comando técnico do Sport após derrota para o Vitória

Faltando uma rodada para o fim da Série B, o Sport anunciou a saída do treinador Enderson Moreira do comando técnico da equipe. Clube e treinador chegaram em acordo após a última derrota do time, contra o Vitória, que afastou o Sport da briga por acesso.

Na coletiva de imprensa pós jogo, Enderson chegou a afirmar que o ciclo dele no clube já deveria ter sido encerrado antes.

"O Sport anuncia, em comum acordo, a saída do treinador Enderson Moreira. Também deixam o Clube os auxiliares Luís Flores e Aílton Serafim e o preparador físico Gerson Rocha. A diretora rubro-negra agradece o trabalho dos profissionais e deseja sucesso nos projetos futuros" diz a nota do clube.

Enderson comandou o Sport em 67 jogos, foram foram 39 vitórias, 16 empates e 12 derrotas. Ele conquistou o Campeonato Pernambucano de 2023 e chegou à final da Copa do Nordeste, onde perdeu o título para o Ceará.

