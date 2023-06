Em reta final de recuperação, Renato Kayzer poderá ser emprestado ao Atlético-GO

O centroavante Renato Kayzer está em reta final de recuperação. O jogador de 27 anos foi emprestado pelo Fortaleza ao Daejeon Citizen. Ainda em 2022, sofreu uma lesão no tendão de aquiles enquanto atuava no futebol coreano. O Atlético-GO permitiu o uso da estrutura do clube para as atividades do atleta, que poderá ser emprestado ao time.

Para ter condições de jogo, o atleta ainda precisa de cerca de 40 dias de preparação. Finalizada a etapa, caso haja interesse do Atlético-GO, poderá ser emprestado ao clube.

Pela boa relação com o time goiano e por ter casa no local, o atleta pediu para treinar no CT do Dragão. Diferente do Athletico, onde usava o espaço do departamento médico para as atividades.

O empréstimo de Kayzer ao time sul-coreano ocorreu em julho de 2022. No entanto, o jogador se lesionou e voltou ao Brasil para realizar o tratamento. A reabilitação pós-cirúrgica foi feita no Centro de Treinamento do Athletico-PR, antigo clube.

O jogador não recebe salário desde dezembro de 2022. A equipe asiática rompeu contrato com ele, e agora um advogado trata da questão. Kayzer tem contrato com o Fortaleza até o fim de 2025. O jogador foi comprado pelo Tricolor no início de 2022.