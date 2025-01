Em estreia, Erick Pulga marca primeiro gol com a camisa do Bahia e celebra: "me adaptei rápido"

O atacante Erick Pulga começou a trajetória no Bahia da melhor maneira possível. Logo em sua estreia, o atacante marcou o primeiro gol com a camisa do Tricolor, na goleada por 4 a 0 sobre o Sampaio Corrêa, na noite desta quinta-feira (23), em duelo válido pela Copa do Nordeste.

E o camisa 16 precisou de pouco tempo em campo para mostrar seu faro artilheiro.

Ele entrou aos 13 minutos do 2º tempo, no lugar de Biel, e precisou de apenas 15 minutos para balançar as redes. Aos 28, recebeu assistência de Ademir e mandou pro gol, marcando o 4º do time baiano.

"Muito feliz por marcar o meu primeiro gol. Agradecer ao grupo pelo apoio. Feliz com mais um triunfo. Me adaptei rápido. Estou muito feliz. Quero dedicar esse gol ao Bruno, cara fenomenal", celebrou o atacante, homenageando o jornalista Bruno Queiroz, ex-assessor de imprensa do Bahia, que morreu na última semana, em decorrência de câncer, aos 34 anos.