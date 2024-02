Em casa, Fortaleza BC vence o Botafogo e segue na briga por vaga nos playoffs do NBB

O Fortaleza BC venceu o Botafogo por 84 a 75 em mais uma rodada do Novo Basquete Brasil (NBB). O duelo ocorreu nesta quarta-feira (14), no Centro de Formação Olímpica. Com o resultado, a equipe cearense segue na briga por vaga nos playoffs da competição.

O americano Dexter foi o destaque individual do Carcalaion e do jogo. O atleta marcou 21 anos. Emanuel, do Botafogo, também fez a mesma quantidade. Ao todo, foram cinco jogadores do time cearense com pontuação de dois dígitos.

O Fortaleza BC está na oitava posição da tabela. O time comandado por Flávio Espiga soma 12 vitórias e 12 derrotas na competição. O próximo desafio será contra o Pato Basquete, às 16 horas (de Brasília), no CFO. O duelo, válido pela 18ª rodada, será no dia 2 de março.