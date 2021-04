Em boa fase, David participou de quase metade dos gols do Fortaleza na temporada

O Fortaleza chega até a semifinal da Copa do Nordeste com moral. É o detentor da melhor campanha geral da competição e, até aqui, sofreu somente uma derrota na temporada inteira, acumulando ainda outros dois empates e nove vitórias. O desempenho é traduzido também em bom desempenho ofensivo, com 15 gols marcados, o que acontece pela participaçao essencial de um jogador que é visto como um trunfo para superar o Bahia: o atacante David.

O camisa 17 é peça-chave no esquema do técnico Enderson Moreira. Com muita força e velocidade, está consolidado na titularidade como uma das poucas unanimidades. O time titular do Fortaleza, hoje, tem David, Felipe Alves e mais nove. Isso ninguém questiona.

O bom rendimento é refletido nos números. Com quatro gols, ele é o artilheiro do Leão do Pici na temporada. Além disso, é também o líder de assistências, com três passes para gols. Ao todo, soma sete participações direta em gols marcados pelo clube, correspondente a quase a metade dos 15 (46,7% para ser preciso).

Legenda: David é peça fundamental no esquema tático do técnico Enderson Moreira Foto: Thiago Gadelha/SVM

Foi dele, inclusive, o gol que selou a vitória sobre o mesmo Bahia na fase de grupos, em jogada que aliou suas principais características: força e velocidade. Para o jogador de 25 anos, para coroar o bom momento, só há um jeito.

"Gostaria de ganhar títulos. Acho que está faltando uma Copa do Nordeste. Ganhamos o Cearense, mas acho que temos tudo para realizar esse campeonato. Estamos no caminho certo, nos preparando, e sábado (contra o Bahia) é uma guerra".

Tropa do DVD

Legenda: David marcou um dos gols do Fortaleza contra o Bahia, na fase de grupos Foto: Thiago Gadelha / SVM

O bom desempenho em campo rendeu carinho da torcida nas redes sociais. Os tricolores viralizaram a "tropa do DVD", em apoio ao jogador, que tem dado certo.

"Fico feliz pelo carinho que eles estão me tratando, foi pegando o apelido do DVD. Acho legal, me divirto bastante, acho que pegou bem. Que eu possa continuar dando alegrias para poder sempre comemorar com eles".