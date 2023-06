Em áudios obtidos por grampos, Robinho admite relação sexual com vítima de estupro

Em novos áudios gravados por escutas autorizadas pela Justiça da Itália, Robinho admite ter feito sexo com penetração com a mulher albanesa, em janeiro de 2013. Ele o amigo Ricardo Falco foram condenados a nove anos de prisão por estupro coletivo numa boate em Milão. O material divulgado faz parte do conteúdo do Uol, veiculado no podcast "Os Grampos de Robinho."

Os novos trechos trazem detalhes explícitos de cenas de abuso sexual, além da linguagem depreciativa. Na conversa, Robinho fala com o amigo sobre a noite do crime. Os dois discutem sobre os depoimentos deles paras a polícia.

"É, eu comi, pô! Porque ela quis. Aonde eu forcei a mina? Eu comi a mina, ela fez chupeta pra mim e depois saí fora. Os cara continuaram lá", admite o jogador.

Em determinado trecho, Robinho diz que a mulher "quis". No entanto, os dois citam que a vítima estava embrigada. Detalhe que fez a Justiça decidir que houve estupro. Falco ainda confessou ter mentido ao próprio advogado e à polícia sobre o envolvimento do jogador.

"Dei depoimento, falei toda a verdade para o meu advogado. Só não falei que você comeu a mina", confessou Falco.

Porém, Falco descobriu que Robinho culpou o advogado dele, que o orientou a incriminar o amigo. Então, ameaçou mudar a própria versão e implicar o jogador.

"Eu sou homem até o fim, porque é o seguinte, num bagulho desse quem tem mais a perder é ele, porque eu podia chegar lá e falar assim: 'O Robinho comeu a mina mesmo e o caralho'. É sua vida, sua profissão, você se fode", disse Falco a Robinho.

O jogador vinha baseando parte da defesa numa teoria de que estaria sendo acusado por ser famoso, pois alguém teria interesse em tirar vantagem dele. O amigo aceitou a explicação, mas ficou chateado pois entendeu que o depoimento de Robinho fez com que o Ministério Público o colocasse também como suspeito.

"Posso falar, mano? Não precisa estudar para ser inteligente. Eu cheguei à conclusão que a defesa que seu advogado usou para defender você foi a pior de todas. Ele quer tirar o sofrimento das suas costas, jogar no meu, conclusão: ele quer provar pros caras que eu sou armado com a mina e que eu te levei, com a intenção de comer ela e fazer essa putaria pra falar assim: "Pô, então realmente..." relatou Falco, que manteve a versão inicial dita para a polícia e para o MP, de que o jogador não tinha participado do crime.

ACUSADOS

Robinho e Falco eram os únicos que moravam na Itália dentre os seis acusados de atacarem a mulher. Os outros quatro eram amigos do jogador que moravam no Brasil e passavam férias em Milão. Robinho prometeu ajudar Falco, que estava com dificuldades financeiras. Ele prometeu um cargo público no Brasil.

"Se eu for voltar pro Brasil, eu te coloco pra trabalhar na prefeitura lá que é uma teta. Igual os caras... os caras ganham 2 conto", disse o jogador.

PROCESSO

O vestido usado pela vítima no dia do estupro coletivo apresentou vestígios de interesse, de acordo com informações do processo. Robinho e Falco temiam que o teste de DNA mostrasse rastros dos espermas deles na roupa da mulher. "Eu também fiquei com medo disso aí", disse Robinho.

O receio de ter o esperma identificado no exame fez com que Falco quisesse mudar o depoimento. O intuito era dizer que viu os amigos transando com Helena, porém não participou diretamente do ato, apenas se masturbou. A partir desse momento, Robinho admitiu ao MP ter feito sexo oral com a vítima. De acordo com ele, com o consentimento dela.