Duplas Rebecca e Talita e Vitor Felipe e Renato vencem etapa de Fortaleza no Vôlei de Praia

A etapa de Fortaleza do Top-8 do Circuito Brasileiro de vôlei de praia chegou ao fim neste domingo (21). As duplas Vitor Felipe e Renato, no masculino, e Rebecca e Talita, no feminino, ficaram com os títulos, em um evento válido pela categoria de elite da modalidade em 2022.

Nas decisões, Rebecca e Talita, que defendem o Fortaleza Esporte Clube, superaram Taiana e Hegê por 2 sets a 0, com parciais de 21/10 e 21/14. Já Vitor Felipe e Renato derrotaram Evandro e Vinícius pelo mesmo placar, com 21/15 e 21/19. As finais foram na Praia de Iracema, na Capital.

A próxima etapa do Top 8 do Circuito Brasileiro – com oito duplas por categoria - será em Natal, no Rio Grande do Norte. As datas são entre 31 de agosto a 4 de setembro.

Duelo cearense

A final feminina contou com a atenção total da torcida, já que Taiana, Hegê e Rebecca são cearenses e treinam em Fortaleza. Campeãs das etapas de Saquarema (RJ) e Itapema (SC), Rebecca e Talita mostraram as credenciais logo nos primeiros minutos e abriram 4 a 0. A dupla não tirou o pé do acelerador ao longo de toda a parcial e construiu uma vantagem, vencendo por 21 a 10.

Empurradas pela torcida, Taiana e Hegê voltaram para o segundo set dispostas a buscar uma reação. A dupla de fato cresceu, embalada por bons saques de Hegê, e assumiu a liderança do placar, mas Rebecca e Talita não demoraram a se reorganizar e confirmaram uma vitória.

Categoria aberto

No sábado (20), a festa foi das duplas Adelmo e Mateus e Thati e Andrezza, campeões da categoria Aberto da 8ª etapa do Circuito Brasileiro. Andrezza e Thati levaram a melhor na decisão sobre Giulia e Jéssica por 2 sets a 0. Já Mateus e Adelmo derrotaram Gabriel Santiago e Léo pelo mesmo placar.