Doncic marca 73 pontos e faz história contra o Atranta Hawks

O armador esloveno Luka Doncic fez história, na noite da última sexta-feira (26), ao conseguir marcar 73 pontos na vitória do Dallas Mavericks sobre o Atlanta Hawks por 148 e 143. O armador conquistou a quarta maior pontuação individual da história da National Basketball Association (NBA), e a segunda maior pontuação da “era moderna” da liga.

A pontuação feita contra o Hawks — time que, coincidentemente, escolheu o armador na noite do draft e o trocou — ficou atrás apenas de Wilt Chamberlain, que possui duas das três melhores desempenhos, com 100 e 78 pontos, marcados em 1962 e 1961, respectivamente, e Kobe Bryant, que marcou 81, em 2006.

Além deste número na pontuação, Doncic conseguiu distribuir 7 assistências, que se transformaram em 16 pontos, e pegou 10 rebotes.

“Foi ótimo [receber o carinho da torcida], eu poderia muito bem estar jogando aqui [em Atlanta] agora, acho que [a troca] foi benéfico para os dois lados. Na verdade, vi um torcedor usando uma camisa do Hawks com o número 77 [número que Doncic utiliza] e comecei a rir”, disse Doncic após a partida histórica.

RECORDES QUEBRADOS

Além da quarta maior pontuação individual da história da liga, Doncic também atingiu a maior marca de pontos da história do Dallas Mavericks. Ele também foi o jogador que precisou de menos arremessos para conseguir tal feito — tendo acertado 25 dos 33 arremessos que tentou. Com esses números, entre os dez jogadores que conseguiram ultrapassar a marca de 70 pontos, Doncic é quem possui o melhor aproveitamento de arremessos, com 75%.

O esloveno também se igualou a Michael Jordan como os dois únicos jogadores a possuírem múltiplos jogos de 60 pontos antes dos 25 anos. O armador também chegou ao seu sétimo jogo marcando mais de 50 pontos, registrando assim a quinta maior marca da história para jogadores abaixo dos 25 anos.