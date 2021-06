Dobradinha vence o GP Mâgi Averaldo no Jockey Club Cearense

A sétima edição do Grande Prêmio Mâgi Averaldo (in memorian) temporada 2020/2021, foi disputada nas raias do Jockey Club Cearense, no último sábado (19), e contou com a presença das principais estrelas equinas da raça Puro Sangue Inglês do Norte/Nordeste. A programação contou com doze páreos, reunindo 60 corredores PSI, sendo 48 machos e 12 fêmeas.

A cocheira do Stud Mâgi com os filhos do saudoso turfista e médico Mâgi Averaldo, Giovanni Mâgi (vice presidente do JCC) e Dante Thomaz Mâgi comemoram a dobradinha Fort Cheyenne-F.H.Costa e Costa Azzurra-A.Queiroz.

Além do destaque da cocheira do Stud Mâgi, vencendo com dobradinha, tivemos a vitoria de Storn Machine-W.Xavier ganhando a Prova Penca do Nordeste em 600 metros. No quinto páreo, em 1.100 metros, na Prova Onadina Gomes (em homenagem à decana funcionária do JCC) venceu Sisi Mon Ami-A.Maciel.

Durante toda a realização do evento, foram respeitadas as normas sanitárias vigentes, com controle de público. As aglomerações foram evitadas.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte