Djokovic elimina Fritz no US Open e bate novo recorde no tênis

O tenista sérvio Novak Djokovic venceu o norte-americano Taylor Fritz por 3 a 0 nesta terça-feira (5), no Arthur Ashe Stadium, em Nova Iorque (EUA), pelas quartas de final do US Open 2023, o Aberto dos Estados Unidos.

Com a vitória, Djokovic garantiu sua classificação para as semifinais do US Open. Ele participará desta fase do Aberto dos Estados Unidos pela 13ª vez em sua carreira. Ele superou Fritz por três sets a zero, com parciais de 6-1, 6-4 e 6-4.

Em outro recorde de sua carreira, “Nole”, como é popularmente conhecido o tenista sérvio, superou a marca de Roger Federer e fará sua 47ª semifinal em Grand Slams. Ele irá enfrentar o vencedor do duelo entre os americanos Frances Tiafoe e Ben Shelton.