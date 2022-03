Derley é apresentado no Ferroviário e sonha com acesso: "quanto maior o projeto, maior é a vitória"

O volante Derley foi apresentado oficialmente pelo Ferroviário nesta quarta-feira (23) demonstrando toda motivação que lhe é característica para ajudar no projeto coral, de acesso para a Série B.

"Estou muito agradecido e honrado por estar no Ferroviário. O projeto é grande, ambicioso e quanto maior o projeto maior é a vitória. O clube me abriu as portas e agora é trabalhar bastante e agregar. Me senti importante no projeto do Ferroviário e vamos lutar para colocar o clube na Série B. Se tem um jogador muito motivado a representar o Ferroviário e sua torcida sou eu", destacou.

O volante de 35 anos mostrou-se muito agradecido pelo clube dar oportunidade a ele após 8 meses sem atuar. O último clube de Derley foi o Santa Cruz, e sua última partida oficial foi pela Série D contra o Volta Redonda, no dia 26 de junho.

"O clube está montando um time competitivo para a Série C, com muitos jovens e atletas experientes. A Série C é mais na vontade, na garra, claro, sem esquecer o fator técnico, mas não pode faltar vontade e transpiração. Eu estava 8 meses parado, louco para voltar, em fazer o que mais amo e estou muito muito feliz com a oportunidade que o Ferroviário me deu. Desde sexta já treino e espero chegar ao melhor nível o mais rápido possível".

Versátil

Derley também comentou sobre trabalhar com técnico Roberto Fonseca, também recém chegado, se dispondo a jogar como zagueiro se precisar, mesmo sendo volante de origem.

"Ele é um treinador muito bom, muito capacitado. O conheço, mesmo não tendo trabalhado antes com ele. Ele chega muito motivado pelo projeto. Na carreira sempre joguei de volante, de primeiro ou segundo, mas se precisar dar um passo pra trás e jogar na zaga, não tem problema. Meu trabalho é defender, e na zaga a gente compacta mais. Eu quero ajudar o Roberto Fonseca e o Ferroviário. Independente da função, quero que o clube sempre sai vencedor", finalizou o volante.

O Tubarão da Barra faz sua estreia na Série C do Brasileiro no início de abril, com data ainda a ser definida pela CBF. O adversário é o Mirassol fora de casa.