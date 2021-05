Definição de datas da semifinal do Campeonato Cearense gera impasse entre clubes e Federação

As semifinais do Campeonato Cearense de 2021 atravessam um impasse na data dos jogos. Apesar da tabela apresentar os dias 19 e 20 de maio como reservados aos duelos de Fortaleza x Atlético-CE e Ferroviário x Ceará, a Federação Cearense de Futebol (FCF) não confirmou as partidas.

Pelo regulamento, Fortaleza e Ferroviário, os melhores colocados na fase de grupos, têm vantagem do mando de campo e podem se classificar à decisão com um empate. Em definição prévia da FCF, a finalíssima está marcada para o próximo domingo (23).

O principal imbróglio envolve o Ceará, que participa também da Copa Sul-Americana. Na quinta-feira (20), o time encara o Bolívar-BOL, às 19h15, na Arena Castelão, pela 5ª rodada do Grupo C. No momento, a equipe lidera o chaveamento - apenas o 1º colocado se classifica à 2ª fase.

Legenda: O técnico Guto Ferreira comando o Ceará na temporada de 2021 Foto: Thiago Gadelha / SVM

Ferroviário x Ceará

Assim, nos bastidores, há um movimento para alterar a suposta data do confronto e evitar o desgaste físico do elenco às vésperas de um jogo decisivo. Em coletiva, o técnico Guto Ferreira afirmou que o clube estava sendo penalizado por disputar as principais competições do calendário.

Guto Ferreira Técnico do Ceará “Está privilegiando quem não está jogando grandes competições. Então, pro Ceará, se for colocar na balança o Campeonato Cearense, ele teria que abdicar totalmente, pois ele está jogando uma competição Sul-Americana, levando o nome do Estado, da Federação, para toda a América do Sul e do mundo, e está sendo penalizado dentro de casa por isso, por falta de datas”.

Em contrapartida, o presidente do Ferroviário, Newton Filho, utilizou as redes sociais e pediu que a tabela seja cumprida. Assim, a gestão coral compreende que o jogo deve ocorrer na quarta-feira (19), às 15h30, no estádio Elzir Cabral, na Barra do Ceará.

A expectativa é que os detalhes das semifinais sejam definidos nesta terça-feira (18), com datas, locais e horários apresentados. O objetivo da FCF é finalizar a competição antes do início da Série A do Campeonato Brasileiro, previsto para o fim de maio.