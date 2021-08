Darlan Romani viraliza com vídeo de treinamento em terreno baldio; atleta ganha apoio de torcedores

O catarinense Darlan Romani, de 30 anos, encerrou sua participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio na 4ª colocação do arremeso de peso. Porém, apesar de não ter conquistado medalha olímpica, o atleta ganhou o carinho da torcida brasileira, após publicarem vídeos de seus treinamentos em um terreno baldio, visando a preparação para as olimpíadas.

A trajetória olímpica de Darlan Romani foi prejudicada com a pandemia da Covid-19. O atleta ficou sem técnico e precisou realizar os treinamentos sozinhos, em um terreno ao lado de sua casa, em Bragança Paulista. O catarinense contou com o apoio de um pedreiro para a construção de um platô de cimento sobre o chão de terra e grama para a realização dos arremessos.

O atleta precisou passar ainda por uma cirurgia de hérnia de disco no início do ano. Além disso, contraiu Covid-19 às vésperas dos Jogos Olímpicos de Tóquio, perdendo 10kg em duas semanas. Recuperado, conseguiu retomar o físico e encerrou as olimpíadas na 4ª colocação do arremeso de peso, com a marca de 21,88m.

Apoio dos torcedores brasileiros

A divulgação dos vídeos fizeram Darlan Romani se tornar um dos assuntos mais comentados das redes sociais. O catarinense ganhou apoio dos torcedores brasileiros, ressaltando a conquista do 4° lugar nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Confira abaixo algumas das mensagens sobre o atleta.

Darlan Romani treinou em terreno baldio por causa da pandemia, sem o técnico, acabou desenvolvendo uma hérnia de disco por conta das condições ruins, fez cirurgia, ficou 6 meses sem competir, pegou covid e perdeu 10kg



Só de estar na final olímpica já é um gigante. Brabo demais! — Caio César (@geocaio) August 5, 2021

Darlan Romani é um cara gigantesco. Todo esse tamanho e cara de mal na hora da prova, em casa deixa até a filha pintar a unha a dele.



Um cara simples e muuuito dedicado, é um dos atletas mais respeitados do Time Brasil.



Confortante ver o Brasil abraçar ele assim nas redes 💚💛 — João Barretto 🥇🥉🥉 (@joaopbarretto) August 5, 2021

Esse reconhecimento que o Brasil teve pelo Darlan Romani foi maravilhoso, e ainda o apelidou carinhosamente de Sr. Incrível



Isso me dá um alegria, porque o Brasil tem muitos atletas incríveis de várias outras modalidades



Não só de Futebol vive o nosso país — 𝑽𝒂𝒅𝒆𝒓 (@davcarmo) August 5, 2021

4º LUGAR MERECE MEDALHA SIM



COM ESSA ESTRUTURA DE TREINAMENTO AINDA PEGOU A 4ª COLOCAÇÃO



VOCÊ É IMENSO DARLAN



O BRASIL ESTA ORGULHOSO DE VOCE 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/ZK0nfhwgGM — memes futebolisticos. (🥇🥈🥉) (@Mfutebolisticos) August 5, 2021

