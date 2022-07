Cuiabá vence o Botafogo e joga Ceará para o Z-4 do Brasileirão

A rodada terminou da pior forma possível para o Ceará após a derrota para o Fluminense. O Alvinegro terminou a 16ª jornada da competição na 17ª colocação, sendo o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Com isso, as duas equipes cearenses integram o Z-4, sendo o Fortaleza o lanterninha da competição após o empate contra o Palmeiras.

O Cuiabá ultrapassou o Alvinegro na tabela ao vencer o Botafogo na capital mato-grossense. Alesson marcou o gol da vitória do Dourado, colocando o time do Centro-Oeste na 14ª colocação.

>Veja a classificação da Série A

Tabela embolada

A Série A 2022 traz uma peculiaridade. Do 17º colocado, no caso o Ceará, até o 8º lugar a diferença é de apenas 3 pontos, demonstrando o equilíbrio entre as equipes no certame e promessa de muita briga até as rodadas finais.

O Ceará enfrenta o Corinthians na próxima rodada da 1ª divisão. O jogo acontece dia 16/07, às 21h. Alvinegro começa a ficar pressionado em busca de vitórias na competição. Há 6 rodadas a equipe não sabe o que é vencer.