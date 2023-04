Cuca é o novo técnico do Corinthians após Fernando Lázaro deixar o cargo

O Corinthians anunciou nesta quinta-feira (20), Cuca como novo treinador. O experiente treinador chega para o lugar de Fernando Lázaro, que deixou o cargo momentos antes de Cuca ser anunciado. A derrota para o Argentinos Juniors em casa, com futebol ruim e pouca produtividade, foi a gota d'água para a queda. Efetivado no cargo no começo do ano o profissional, contudo, segue no clube. Ele retornará à função de auxiliar da comissão permanente.

O último trabalho de Cuca foi no Atlético-MG, encerrado no fim do ano passado. O treinador de 59 anos deve estrear já no próximo domingo, contra o Goiás, fora de casa, pelo Brasileirão.

Cuca é o novo treinador do Timão! pic.twitter.com/U82vgCQeD3 — Corinthians (@Corinthians) April 20, 2023

Saída de Lázaro

Foi o quarto revés de Fernando Lázaro no ano - já havia perdido de Red Bull Bragantino (1 a 0), São Bernardo (2 a 0) e Remo (2 a 0). Ele dirigiu a equipe em 17 oportunidades na temporada, com outras oito vitórias e cinco empates, um rendimento abaixo do esperado de 56,86% de aproveitamento.





"Nesta quinta-feira, o técnico Fernando Lázaro deixou o cargo de treinador do Corinthians. O profissional permanecerá no clube, retornando à função de auxiliar na comissão permanente. Os auxiliares Luciano Dias e Thiago Larghi se despendem e não fazem mais parte da comissão técnica", informou o clube. "O Corinthians agradece aos profissionais por toda contribuição nos serviços prestados à instituição e deseja sucesso na sequência das carreiras.

Chance como efetivo

Lázaro era visto com bons olhos pelos dirigentes pelo trabalho exercido no clube. Foi trazido, inclusive, da seleção brasileira que se preparava para a Copa do Mundo no Catar, no ano passado. Então analista de desempenho e expert em analisar adversários, ele teve sua primeira chance como efetivo sob garantia que poderia fazer o atual elenco render bem mais que sob a direção de Vítor Pereira. O português jamais conseguiu emplacar bons resultados e um rendimento que agradasse. Fora de casa, o time era alvo fácil.

Legenda: Fernando Lázaro deixa cargo de técnico do Corinthians Foto: Paulo Pinto / AFP



O novo treinador tinha a seu favor a invencibilidade das passagens anteriores, quando de maneira interina dirigiu o Corinthians por duas vezes e somou seis vitórias e um empate. A largada, porém, já veio com desconfiança: derrota por 1 a 0 para o Red Bull Bragantino com o adversário soberano durante os 90 minutos.



O filho do ex-lateral Zé Maria rapidamente deu a volta por cima e até fez a torcida sonhar com ressurgimento do Corinthians forte. O time ganhou do São Paulo, jogou bem contra o Palmeiras e avançou sem sustos no Paulistão.

Queda de rendimento

A queda nas quartas de final, diante do Ituano, na Neo Química Arena, contudo, foi a primeira decepção. A torcida começou a mostrar descontentamento, sobretudo com a queda de rendimento no campo. A equipe já não conseguia mais se impor. Mesmo largando com 3 a 0 na Copa Libertadores, o futebol não convenceu. E veio novo golpe: abrir a Copa do Brasil sofrendo 2 a 0 do Remo, um time da Série C.

A perda de Renato Augusto, machucado, contribuiu muito para Fernando Lázaro perder a mão no time. Sem seu maestro, não soube o que fazer. Testou Paulinho e Maycon na posição, sem sucesso, utilizou Barletta contra o Cruzeiro e apelou ao jovem Matheus Araújo diante do Argentinos Juniors. A declaração de Róger Guedes após a última partida retrata bem o que se tornou o Corinthians de Fernando Lázaro: "Perdemos a essência".