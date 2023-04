Corinthians x Argentinos Juniors: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Corinthians x Argentinos Juniors entram em campo nesta quarta-feira (19), às 21h30 de Brasília, na Neo Quimica Arena, em São Paulo (SP), para disputar a segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. As equipes fazem parte do Grupo E do torneio.

O Timão ocupa atualmente a liderança da chave após vencer o Liverpool do Uruguai fora de casa por 3 a 0.

Já o 'Bicho' Colorado venceu o Del Valle na estreia por 1 a 0 e busca surpreender o time paulista..

ONDE ASSISTIR



A partida será transmitida pela Paramount+

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Corinthians

Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Gil e Fábio Santos (Bidu); Roni (Cantillo), Fausto Vera, Giuliano e Matheus Araújo (Adson/Barletta); Róger Guedes e Yuri Alberto. Técnico: Fernando Lázaro

Argentinos Juniors

Lanzillota; Kevin Mac Allister, Di Cesare e Villalba; Federico Redondo, Cabrera, Montiel, Domínguez e González Metilli; Verón e Ávalos. Técnico: Gabriel Milito



CORINTHIANS X ARGENTINOS JUNIORS

LIBERTADORES - FASE DE GRUPOS - 2ª RODADA

Local: Neo Química Arena, em São Paulo, Brasil

Data e hora: 19 de abril de 2023, às 21h30

Árbitro: Jesús Valenzuela-VEN

Assistentes: Jorge Urrego-VEN e Tulio Moreno-VEN