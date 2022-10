Corrida de rua do Desafio Iprede acontece neste sábado (15) e planeja reunir 300 pessoas; veja

A 1ª edição do Desafio Solidário do Iprede acontece neste sábado (15), a partir das 5h, com uma corrida de rua em homenagem ao Dia das Crianças, tendo como objetivo arrecadar recursos para o projeto “Prato Cheio”, realizado pelo instituto para a produção e distribuição de alimentos para famílias.

O evento terá início no Ideal Clube, sendo finalizado na Beira Mar de Fortaleza, com percursos de 3, 5 e 10 km. A edição do Desafio Solidário planeja reunir 300 pessoas.

A inscrição acontece virtualmente no site do evento com custo de R$ 100.

Serviço

Local: Ideal Clube à Beira Mar de Fortaleza

Data: 15/10/2022 (sábado)

Horário: 5h30 (concentração) e 6h (largada)

