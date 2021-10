Corinthians x Bahia: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Na abertura da 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, Corinthians recebe o Bahia nesta terça-feira (5), às 21h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

As duas equipes se encontram em situações opostas na tabela de classificação. Enquanto o Bahia luta para fugir da zona do rebaixamento, com 23 pontos, na 17ª posição, os corintianos buscam somar pontos para garantir vaga no G4. Atualmente, o Corinthians ocupa a 6ª colocação, com 34 anos.

Transmissão

O jogo será transmitido pelo Premiere FC.

Palpites

Prováveis escalações

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Giuliano e Renato Augusto; Gabriel Pereira, Willian e Róger Guedes. Técnico: Sylvinho.

Bahia: Mateus Claus; Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Lucas Araújo, Mugni e Daniel; Isnaldo, Óscar Ruiz e Rodallega. Técnico: Diego Dabove.

Corinthians x Bahia

Estádio: Neo Química Arena, São Paulo

Horário: 21:30h (de Brasília), terça-feira, 5 de outubro.

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim (AL)

Auxiliares: Esdras Mariano de Lima Albuquerque (AL) e Brigida Cirilo Ferreira (Fifa-AL)

Árbitro de vídeo: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)