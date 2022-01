Corinthians faz proposta ao Fortaleza pelo lateral-esquerdo Bruno Melo

O mercado da bola seguia tranquilo para o Fortaleza, mas a notícia de um possível interesse do Corinthians por Bruno Melo movimentou as redes sociais no início da noite desta sexta-feira (7).

Contrato até 2023

O lateral-esquerdo de 29 anos recebeu proposta para defender o Timão até o final da temporada por empréstimo. Ele tem contrato vigente com o Leão até o fim de 2023. A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Mário Kempes e confirmada pelo Diário do Nordeste.

Bruno Melo e a trajetória no Leão

No Fortaleza desde 2015, Bruno Melo acumula sete títulos pelo clube: Campeonato Brasileiro Série B (2018), Copa do Nordeste (2019) e o tetracampeonato cearense (2015, 2016, 2019, 2020, 2021). Ao todo são são 209 jogos e 27 gols marcados com a camisa tricolor.