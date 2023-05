Cordino/MA x Ferroviário pela Série D: onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário volta a campo pela Série D do Campeonato Brasileiro neste sábado (13) às 17 horas, contra o Cordino/MA, no estádio Leandrão, em Barra do Corda (MA).

O time coral estreou com boa vitória por 2 a 0 diante do Fluminense/PI no Presidente Vargas, com 2 gols de Ciel. O Cordino estreou com um empate em 2 a 2 com o Caucaia fora de casa.

Sem Ciel

Mas para a partida, o time coral não terá o experiente atacante, que foi poupado por desgaste físico.

Assim, o técnico Paulinho Kobayashi terá que contar com os gols do atacante Kiuan, uma das revelações da equipe.

Palpites

inter@

Onde Assistir

A partida terá transmissão da Verdinha. 92,5 FM

Prováveis escalações

Cordino

Rômulo Rios, Everton, Mimica, Keven, André Radija, Rômulo, Jocivan, Vitor Carré, Allyson, Ullisses e Debu. Técnico: Marlon Cutrim

Ferroviário:

Douglas Dias, Wesley, Alisson, Eder Lima, Lincoln, Mattheus Silva, Vinícius Paulista, Deysinho, Tarcísio, Abner, e Kiuan. Técnico: Paulinho Kobayashi

Ficha técnica | Cordino/MA x Ferroviário

Local: Leandrão

Data: 13/05/2023

Horário: 17h (de Brasília)

Árbitro Jardiel da Rocha Soares PI Árbitro Assistente 1: Elson Araujo da Silva MA Árbitro Assistente 2: Edna Cristina Santos Ferreira MA