Copa do Nordeste 2023 tem todos os times definidos; veja participantes

A Copa do Nordeste 2023 já tem todos os 36 times definidos. O Campeonato Paraíbano era o único que ainda não havia sido concluído, e no último domingo o Campinense sagrou-se campeão, estabelecendo assim todos os participantes da próxima edição do Nordestão.

Após derrotar o Botafogo-PB na final, o Campinense assegurou vaga diretamente na fase de grupos, enquanto o Belo está na fase preliminar por conta do Ranking da CBF.

A fase de grupos é composta pelos campeões de cada estado, junto de Ceará, Sport e Bahia, que se classificam via ranking. Na 2ª preliminar, já estão oito equipes, garantidas por vices estaduais ou ranking. Enquanto na 1ª preliminar, 16 equipes que asseguraram vagas pelas competições locais.

O Estado do Ceará terá cinco representantes na disputa: Ceará e Fortaleza (fase de grupos), Ferroviário (2ª preliminar), Floresta e Caucaia (1ª preliminar).

VEJA CLUBES GARANTIDOS

Fase de Grupos: ABC (RN), Atlético de Alagoinhas (BA), Bahia (BA), Campinense (PB), Ceará (CE), CRB (AL), Fluminense (PI) Fortaleza (CE), Náutico (PE), Sampaio Corrêa (MA), Sergipe (SE) e Sport (PE).

2ª preliminar: América (RN), Botafogo (PB), Confiança (SE), CSA (AL), Ferroviário (CE), Juazeirense (BA), Santa Cruz (PE) e Vitória (BA).

1ª preliminar: Altos (PI), Floresta (CE), Globo (RN), Imperatriz (MA), Jacuipense (BA), Moto Club (MA), Salgueiro (PE) e Treze (PB), 4 de Julho (PI), ASA (AL), Bahia de Feira (BA), Caucaia (CE), Cordino (MA), Falcon (SE), Parnahyba (PI) e Retrô (PE).