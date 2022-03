Conor McGregor sugere interesse em comprar o Chelsea

O Irlandês Conor McGregor, lutador do UFC usou uma de suas redes sociais para agitar o mundo do futebol. Isso porque, ele sugeriu em seu twitter que iria entrar na disputa para comprar o Chelsea, clube inglês que foi colocando à venda na última quarta-feira (2), pelo atual dono, o russo Roman Abramovich.

McGregor publicou uma mensagem dizendo que buscava explorar o fato do Chelsea estar sendo vendido. Em seguida, o ex-campeão mundial do UFC postou a foto de uma conversa onde o próprio McGregor dizia: "Chelsea à venda por 3 bilhões, vamos comprar".

I wish to explore this. @ChelseaFC pic.twitter.com/ABEjjCqhD7