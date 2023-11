Conmebol tenta evitar final da Libertadores sem público e reúne CBF, AFA e clubes contra a violência

Para evitar que a violência entre torcidas se repita na final da Libertadores e provoque uma final sem público, a Conmebol convocou dirigentes da CBF, da AFA, do Fluminense e do Boca Juniors para uma reunião nesta sexta-feira (3), às 11h30 (de Brasília), na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. A informação é do ge.

Torcedores dos dois clubes finalistas brigaram na noite desta quinta-feira, em Copacabana. O intuito da Conmebol é que todos se envolvam pelo fim da violência, para que a entidade não tome medida drástica como realizar a final sem público. Isso causaria enorme prejuízo e afetaria a imagem da competição.

O encontro capitaneado pela Conmebol não terá a presença de autoridades. No entanto, o presidente da entidade, Alejandro Domínguez, está em contato direto com Cláudio Castro, governador do Rio, e Flávio Dino, Ministro da Justiça.

A final terá a presença de Gianni Infantino, presidente da Fifa, e de Aleksander Ceferin, presidente da Uefa. Além disso, o jogo será transmitido para mais de 150 países. O jogo entre Fluminense e Boca Juniors, que será no Maracanã, terá inicio às 17h (de Brasília).