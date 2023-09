Conmebol divulga preços dos ingressos para a final da Libertadores; veja valores e onde comprar

Na tarde desta terça-feira (12), a Conmebol divulgou os preços dos ingressos para a final da Libertadores de 2023, que acontecerá no dia 04 de novembro, no Maracanã, no Rio de Janeiro. De acordo com a entidade, os bilhetes estão divididos em três categorias e poderão ser adquiridos pela internet a partir das 15h desta terça.

VEJA CATEGORIAS E VALORES:

Legenda: Setorização e preços dos ingressos para a final da Libertadores, no Maracanã. Foto: Divulgação / Conmebol

Categoria 1 : R$ 1300,00

: R$ 1300,00 Categoria 2 : R$ 800,00

: R$ 800,00 Categoria 3: R$ 260,00 (exclusivo para clubes finalistas)

🏟️ Tudo o que você precisa saber sobre os ingressos para a Final da CONMEBOL #Libertadores!



🔜 Nesta terça, começam as vendas para a decisão de 4/11 no @maracana.



📌 Mais informações:

🔗 https://t.co/O2SjTulZOh pic.twitter.com/IxyqlOWq72 — CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) September 12, 2023

Ainda segundo a Conmebol, os ingressos são nominais e intransferíveis, com cada usuário podendo adquirir, no máximo, a quantidade de cinco bilhetes. Diante disso, os nomes de cada torcedor deverão ser registrados no momento da compra. Além disso, quem desejar também terá a oportunidade de comprar pacotes, que incluem voos, acomodações e ingressos. As informações podem ser obtidas pelo site da ABSOLUT Sport, parceira de viagem para torcedores oficial da Conmebol.

BRASILEIROS NA DISPUTA

A mais importante competição de clubes do continente Sul-Americano está em sua reta final de disputa, na fase de semifinais. Dos quatro clubes postulantes ao título, três são brasileiros, o que garante que ao menos um representante do Brasil estará na grande decisão. De um lado da chave, estão Fluminense e Internacional, enquanto Palmeiras e Boca Juniors fazem o outro confronto.