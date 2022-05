Conmebol define arbitragem da 5ª rodada da Sul-Americana e da Libertadores de Ceará e Fortaleza

A Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) divulgou nesta sexta-feira (13) as escalas da 5ª rodada da Sul-Americana e da Libertadores. O Ceará enfrenta o General Caballero, do Paraguai, enquanto o Fortaleza enfrenta o Alianza Lima, do Peru.

A equipe de Dorival Júnior enfrenta o General Caballero na terça-feira (17), às 19h15 (horário de Brasília), na Arena Castelão. O duelo pode encaminhar o Alvinegro de Porangabuçu ao mata-mata da Sul-Americana. O confronto será comandado pelo árbitro Jesús Cartagena, com auxílios de Enrique Pinto e Victor Raez, todos do Peru.

Na Libertadores, o Leão busca seguir vivo na briga pela 2ª colocação. O time de Vojvoda enfrenta o Alianza Lima na quarta-feira (18), às 23h (horário de Brasília), no Estádio Alejandro Villanueva, em Lima. A partida terá Franklin Congo na arbitragem principal, sendo auxiliado por Ricardo Baren e Andres Tola, todos do Equador.

Veja escalas de arbitragem da 5ª rodada

Ceará x General Caballero (Sul-Americana)

Árbitro: Jesús Cartagena (PER)

Assistentes: Enrique Pinto (PER) e Victor Raez (PER)

Quarto Árbitro: Edwin Ordóñez (PER)

Alianza Lima x Fortaleza (Libertadores)

Árbitro: Franklin Congo (ECU)

Assistentes: Ricardo Baren (ECU) e Andres Tola (ECU)

Quarto Árbitro: Luis Quiroz (ECU)