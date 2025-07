Condé afirma que Pedro Raul e Pedro Henrique 'fizeram falta' em derrota de Ceará para o Corinthians

Realmente era um jogo onde a gente tinha expectativa de conseguir um resultado melhor, até pelo pela maneira como foi o jogo, jogo truncado e de poucas chances de gols, o Corinthians teve dois chutes ali de fora da área no gol e que exigiu a defesa do do Bruno. Tivemos algumas possibilidades que eu acho que a gente se precipitou um pouco principalmente no primeiro tempo, com algumas roubadas de bola na saída de bola errada do Hugo e do zagueiro. A gente roubou a bola e se precipitou um pouco, mas defensivamente a gente fez um primeiro tempo consistente, fizemos algumas correções de intervalo pra gente adiantar um pouco mais as nossas linhas. A partir do momento dessa correção, a gente passou a pressionar mais a saída de bola deles e passamos a ter o controle do jogo. No segundo tempo, só o lance do gol mesmo e alguns dois contra-ataques ali. A gente teve amplo domínio mas o último terço nosso hoje não foi bom e mérito também do Corinthians que que defendeu muito be. Não conseguimos produzir ofensivamente. até chegamos no último terço mas fizemos muitas escolhas erradas.

Léo Condé Treinador do Ceará