Com um a menos, Juventus vence clássico dramático contra a Inter no Italiano

Em um dramático e agitado clássico, na penúltima rodada do Campeonato Italiano, a Juventus teve vida difícil em partida contra a já campeã Inter de Milão, mas conseguiu sair vitoriosa, dentro de casa, pelo placar de 3 a 2, mesmo com um jogador a menos em campo.

Os anfitriões abriram o placar em Turim, na metade do primeiro tempo, com Cristiano Ronaldo, que aproveitou rebote após desperdiçar uma cobrança de pênalti para colocar a Juventus na frente.

O empate ocorreu também por meio de penalidade e mais uma intervenção do VAR, bastante ativo durante toda a partida. O artilheiro Lukaku foi para a marca da cal e deixou o seu, deixando o confronto em 1 a 1.

Um minuto antes do apito final do primeiro tempo, Cuadrado achou um lindo chute de fora da área e trouxe à Juventus novamente a vantagem no placar.

Apesar de estar à frente do marcador, a equipe comandada pelo técnico Andrea Pirlo sofreu uma baixa que mexeu com o ritmo da partida, à favor da Inter. Bentacur levou o segundo cartão amarelo e foi expulso aos 9 minutos do segundo tempo.

A partir disso, a pressão foi grande dos visitantes, criando boas chances e com uma Juventus toda fechada e encurralada no campo de defesa. Pirlo, na metade do segundo tempo, sem alguma explicação mais óbvia, substituiu o astro da equipe Cristiano Ronaldo pelo atacante Morata. O português saiu do campo cabisbaixo.

Aos 39 minutos da etapa final, após grande insistência, a Inter empatou o marcador com gol contra de Chiellini após lance esquisito com Lukaku no meio da área. Nos minutos finais, mais um pênalti, desta vez com bastante contestações dos jogadores da Inter, ao Cuadrado ter sido derrubado por Perisic. Com ajuda do VAR, o juiz marcou pênalti aos 42 minutos do segundo tempo e o próprio meio-campista cobrou e deu a vitória suada para a Juventus no dérbi italiano.

Outros resultados

A Atalanta (78 pontos) ratificou a segunda colocação, ao vencer, fora de casa, o Genoa (14º colocado, 39 pontos) por 4 a 3. Já o Torino (17º, 35 ) visitou o Spezia (15º, 38) e perdeu por 4 a 1, correndo o risco de cair para a segunda divisão na última rodada. No clássico romano, a Roma (7º,61) derrotou a rival Lazio (6º, 67) por 2 a 0.

A última rodada do Campeonato Italiano irá definir os rebaixados e as vagas para a próxima Liga dos Campeões. A Juventus, após a vitória sobre os rivais, que são líderes e campeões antecipados do torneio, foi a 75 pontos, alcançou o terceiro lugar e espera resultados de Milan e Napoli, que estão logo com 75 e 73 pontos, respectivamente, para saber o que precisará fazer no próximo domingo para conquistar a vaga na Liga dos Campeões.

Ainda com chances para realizar isso, a Juventus enfrentará fora de casa o Bologna, no estádio Renato Dall'ara, e a Inter recebe a Udinese, no estádio San Siro, Milão.