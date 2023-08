Com salário superior a R$ 100 mil, Felipe Jonatan se declara pobre e solicita Justiça gratuita

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan, ex-Ceará e atualmente no Santos, afirmou ser pobre e solicitou Justiça gratuita em um processo contra uma empresa de aluguel de criptomoedas com a qual ele firmou um contrato. De acordo com o processo, o valor da causa é cerca de R$ 194 mil e Felipe teria que pagar R$ 1.940. No entanto, mesmo recebendo R$ 116 mil na carteira de trabalho - fora outros possíveis bônus -, o jogador disse não ter condições de arcar com o valor.

Após analisar e tomar conhecimento que o atleta recebe vencimentos mensais no valor de R$ 116 mil, o juiz José Wilson Gonçalves negou o pedido de Felipe e alegou má-fé de sua parte, já que ele "deixou de informar, desde logo, que se trata de importante jogador do Santos, que, por certo, não tem renumeração irrisória".

O benefício de Justiça gratuita é concedido somente para pessoas em situação de pobreza, que acabam não tendo possibilidade de arcar com os custos de uma ação judicial. DEFESA DO JOGADOR Renan Barbosa de Azevedo, advogado do atleta, afirmou que não houve má-fé já que o pedido feito pelo seu cliente "não implicou em prejuízo algum à parte adversa".