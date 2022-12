Com morte de Pelé, Brasil tem apenas cinco campeões da Copa do Mundo de 1958 vivos

A morte do Rei Pelé reduziu o número de campeões com o Brasil na Copa do Mundo de 1958 vivos. Apenas os ex-meias Dino Sani e Moacyr e os ex-atacantes Zagallo, Mazzola e Pepe, participantes do Mundial da Suécia com a Amarelinha, seguem vivos.

Após a conquista, faleceram os ex-goleiros Castilho e Gilmar, os ex-laterais Djalma Santos, Oreco, Nilton Santos, De Sordi e Mauro, os ex-zagueiros Bellini (capitão), Zózimo e Orlando, os ex-meias Didi e Zito e os ex-atacantes Pelé, Garrincha, Joel, Vavá e Dida.

O técnico da Seleção Brasileira em 1958, Vicente Feola, também faleceu.

Na conquista, o Brasil somou vitórias contra Áustria (3 a 0), União Soviética (2 a 0), País de Gales (1 a 0), França (5 a 2) e Suécia (5 a 2), com Pelé sendo o vice-artilheiro, com seis gols, e eleito melhor jogador jovem, e Didi eleito o Bola de Ouro do Mundial.

Veja jogadores que participaram da Copa do Mundo de 1958 pelo Brasil

Goleiros: Castilho (falecido em 1987) e Gilmar (falecido em 2013)

Laterais: Djalma Santos (falecido em 2013), Oreco (falecido em 1985), Nilton Santos (falecido em 2013), De Sordi (falecido em 2013) e Mauro (falecido em 2002)

Zagueiros: Bellini (falecido em 2013), Zózimo (falecido em 1977) e Orlando (falecido em 2010)

Meio-campistas: Dino Sani, Didi (falecido em 2001), Moacyr e Zito (falecido em 2015)

Atacantes: Zagallo, Pelé (falecido em 2022), Garrincha (falecido em 1983), Joel (falecido em 2003), Mazzola, Vavá (falecido em 2002), Dida (falecido em 2002) e Pepe.

Escalação do Brasil na final da Copa do Mundo de 1958

Gilmar; Djalma Santos, Orlando, Bellini e Nilton Santos; Garrincha, Zito, Didi e Zagallo; Vavá e Pelé. Técnico: Vicente Feola.

