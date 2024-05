Com gol de cearense Artur Victor, Zenit conquista 6º título do Campeonato Russo

O Zenit conquistou o hexacampeonato russo neste sábado (25) e para isso contou com a participação de dois brasileiros: o cearense Artur Victor, ex-Palmeiras, e Gustavo Mantuan, ex-Corinthians. Os jogadores marcaram os dois gols da equipe que venceu de virada o Rostov por 2 a 1.

O Rostov abriu o placar com Ronaldo, ex-jogador do Bahia. Depois, Mantuan empatou após converter cobrança de pênalti, no segundo tempo. Aos 40 minutos da última etapa, foi a vez do meia cearense marcar para o time e virar o placar. Nas redes sociais, Artur comemorou o título.

Ao todo, o Zenit acumulou 57 pontos em 30 rodadas disputadas no Campeonato Russo 2023/2024. O segundo lugar ficou com o Krasnodar, com um ponto a menos. Com o resultado, o time de São Petersburgo se tornou o maior vencedor do país com 11 títulos nacionais.

VEJA O GOL DE ARTUR VICTOR: