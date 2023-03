Com confusão, brigas e agressões, Botafogo empata com Sergipe e avança na Copa do Brasil; veja vídeo

Foi no apagar das luzes, mas o Botafogo-RJ conseguiu se classificar para a segunda fase da Copa do Brasil de 2023. Em um dos cinco jogos que fecharam as disputas da primeira fase na noite desta quinta-feira, o time carioca estava perdendo para o Sergipe até os acréscimos do segundo tempo, na Arena Batistão, em Aracaju, mas empatou com Adryelson nos acréscimos do segundo tempo, por 1 a 1 e conseguiu avançar, devido a vantagem de jogar pela igualdade.

O Botafogo-RJ foi irreconhecível no primeiro tempo, que foi dominado pelo Sergipe. Apático, o Botafogo viu o Sergipe abrir o placar aos 46 minutos. Augusto Potiguar cobrou falta com categoria e acertou o ângulo do goleiro Lucas Perri, que nada pôde fazer. A partir daí, o time carioca até tentou responder, mas o primeiro tempo terminou mesmo com a vitória parcial do clube mandante por 1 a 0

Na volta do intervalo, o goleiro Lucas Perri foi obrigado a salvar o Botafogo por duas vezes nos primeiros minutos com defesas milagrosas. Tanto que a resposta do time carioca só foi vir aos 24 minutos. Tchê Tchê pegou a sobra e cruzou na medida para Matheus Nascimento, que desviou de cabeça, mas mandou para fora.

Enquanto isso, o Sergipe levou mais uma vez perigo em uma jogada de bola parada aos 31 minutos. Desta vez, Augusto Potiguar bateu falta e Lucas Perri se esticou todo para mandar para fora. Depois disso, sem ter nada a perder, o Botafogo se mandou para o ataque em busca do empate e contou com os 12 minutos de acréscimo dado pela arbitragem para chegar ao objetivo. Aos 54 minutos do segundo tempo, Adryelson completou de cabeça o escanteio e levou o Botafogo para a segunda fase.

Briga após o apito final

O empate causou uma revolta enorme na equipe do Sergipe, inclusive com a entrada de dirigentes. O árbitro Bráulio da Silva Machado foi agredido e a situação só não ficou pior porque a Polícia Militar isolou o juiz e seus auxiliares.