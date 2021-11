Com cearense classificado e abertura oficial, Superkite Brasil 2021 teve início nesta quarta (10)

O Superkite Brasil 2021 agitou a Praia do Cumbuco, em Caucaia (CE) no primeiro dia de competições do campeonato, realizado nesta quarta-feira (10). Reunindo os melhores atletas do mundo, a estreia da etapa brasileira marcou as primeiras disputas na categoria freestyle.

A grande surpresa do primeiro dia foi o cearense Davi Ribeiro, estreante em competições internacionais e com apenas 13 anos, venceu a bateria inicial e está classificado para a próxima fase da competição. Os brasileiros Carlos Magno, Matheus Mendez, João Lucas, Guilherme Costa, Manoel Soares - vice-campeão em 2020 - e Luiza Crispim também estrearam.

No fim do primeiro dia de eventos, aconteceu a cerimônia de abertura do Superkite, com reunião de todos os atletas e apresentação do Grupo Capoeira em Movimento, oriundo da própria cidade de Caucaia.

Os favoritos ao título do Superkite Brasil 2021, Carlos Mário “Bebê”, no masculino, e Mika Sol, no feminino, estreiam nesta quinta-feira (11). Outros brasileiros como Bruna Kajiya, Estefânia Rosa, Alex Neto, Erick Anderson também competem pela primeira vez no segundo dia de evento.

Abertura e recepção

Na última terça-feira (9), véspera de abertura da programação do Superkite Brasil, os participantes e organizadores do evento foram recepcionados recepcionada com um coquetel especial promovido pela prefeitura de Caucaia nas areias da Praia do Cumbuco.

O momento foi embalado por música ao vivo e clima de sunset da Barraca Duro Beach e contou com a presença de atletas e diretores do Superkite Brasil 2021, diretoria da Global Kitesports Association - GKA - Federação Internacional de Kitesurf e convidados.

Estiveram presentes no coquetel, o prefeito de Caucaia, Vitor Valim, juntamente com a primeira dama, Juliana Fiuza Valim, o secretário de esporte e juventude, Mickauê Franklin Bezerra, e a secretária de turismo, Yrvana Albuquerque.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte