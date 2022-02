Com Ceará fora, Estadual fica sem Clássico-Rei pela 1ª vez em mais de 70 anos

Será a primeira vez em 77 anos que não haverá Clássico-Rei no Campeonato Cearense. Com a eliminação do Ceará neste sábado (26), acaba a possibilidade do encontro entre os maiores rivais do estado na competição. O Alvinegro perdeu para o Iguatu nos pênaltis.

A ausência emblemática não ocorre desde 1945, quando o Vovô não participou da disputa.

Ceará e Fortaleza entraram na competição direto nas quartas de final. Com apenas dois jogos disputados, o Alvinegro foi eliminado e interrompeu o ciclo de partidas com o rival no torneio.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte