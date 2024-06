Colômbia x Paraguai: confira horário, palpites e prováveis escalações

A Colômbia entra em campo nesta segunda-feira (23), 19h (horário de Brasília), contra o x Paraguai pela 1ª rodada da Copa América.

A partida será no NRG Stadium, em Houston, Texas (EUA), válida pelo Grupo D. As duas equipes estão no mesmo grupo de Brasil e Costa Rica.

Onde Assistir

Sportv e Globoplay

Palpites

Escalação

Colômbia: Vargas; Munoz, Mina, Sanchez e Mojica; Lerma, Uribe e Rodriguez; Jhon Arias, Borre e Luis Diaz. Técnico: Nestor Lorenzo

Paraguai: Carlos; Balbuena, Gomez e Alderete; Ramirez, Cubas, Villasanti e Espinoza; Almirón, Bareiro e Enciso. Técnico: Daniel Garnero.

