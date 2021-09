Colômbia x Chile: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

As Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022 na América do Sul retomam as disputas nesta quinta-feira (9). Colômbia e Chile se enfrentam pela 10ª rodada. O jogo ocorre às 20h (de Brasília), na estádio Metropolitano, em Barranquilla-COL.

Na tabela de classificação, a Colômbia está na 5ª posição, com 10 pontos. O Chile é o 8º, com sete. A chave é completada por: Brasil, Argentina, Uruguai, Bolívia, Peru, Paraguai, Equador e Venezuela.

Os quatro primeiros colocados avançam direto para o Mundial, que será realizado no Catar. O 5º participa da repescagem em busca da vaga.

Palpites para o jogo

Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal SporTV 4.

Escalação

A provável escalação da Colômbia é: Ospina; Medina, Sánchez, Murillo e Tesillo; Cuadrado, Barrios, Uribe e Sinisterra; Borré e Borja. Técnico: Roberto Mancini.

A provável escalação do Chile é: Bravo; Díaz, Roco e Medel; Isla, Vidal, Baeza, Aránguiz e Vegas; Vargas e Meneses. Técnico: Martín Lasarte.

Colômbia x Chile

Estádio: Metropolitano, em Barranquilla-COL.

Metropolitano, em Barranquilla-COL. Horário: 20h (de Brasília) desta quinta-feira (9).