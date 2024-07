COI anuncia criação dos Jogos Olímpicos de Esports para 2025

O Comitê Olímpico Internacional (COI) anunciou, nesta terça-feira (23), a aprovação da criação dos Jogos Olímpicos de Esports. Diferente das Olimpíadas tradicionais, o evento vai ocorrer a cada dois anos, a partir de 2025.

Os membros do COI aprovaram a criação do evento por unanimidade. Não houve nenhum houve voto contrário ou abstenção. Outros assuntos também foram discutidos.

"Esta é realmente uma nova era para o COI. Com a confirmação pela sessão do COI da criação dos Jogos Olímpicos de Esports, estamos acompanhando o ritmo da revolução digital. A comunidade de esports, representada na nossa Comissão de Esports, se envolveu com entusiasmo nesta iniciativa. Esta é mais uma prova da atratividade da marca olímpica e dos valores que ela representa entre os jovens", disse Thomas Bach, presidente do COI, em comunicado à imprensa.

As Olimpíadas de Esports terão três modalidades: esportes físicos disputados em plataforma virtual; simuladores de esportes; e games de esports. No entanto, todos precisam estar alinhados aos valores olímpicos. Joos de tiro não entrarão no programa olímpico.

O COI vai realizar o evento em parceira com o Comitê Olímpico da Arábia Saudida, pois o país tem feito grande investimento em esportes eletrônicos. A forma de classificação ainda vai ser debatida e definida.

A entidade ainda vai criar uma estrutura interna, separada do modelo de organização e financeiro das Olimpíadas tradicionais, para cuidar do evento.