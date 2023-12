Cobra interrompe partida de tênis em torneio na Austrália; veja vídeo

Um duelo de qualificação para o quadro principal do torneio de tênis ATP de Brisbane, na Austrália, teve que ser interrompido devido à aparição, neste sábado (30), de uma cobra na lateral da quadra.

O australiano James McCabe tinha acabado de vencer o primeiro set contra o austríaco Dominic Thiem quando o réptil apareceu deslizando pela lateral da quadra, diante dos espectadores.

A partida foi interrompida e levou cerca de 40 minutos para ser retomada, depois que um caçador de serpentes conseguiu capturar o intruso e colocá-lo dentro de um saco.

You cannot make this up: a 50cm eastern brown snake — considered the second most venomous snake in the world — interrupted the Thiem-McCabe qualifying battle in Brisbane 😳



