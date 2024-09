Claudiney Santos se torna tricampeão paralímpico ao conquistar ouro em Paris

Claudiney Santos, atleta brasileiro, conquistou na manhã desta segunda-feira (2) a medalha de ouro no lançamento do disco F56 nas Paralimpíadas 2024, em Paris, na França. Essa categoria contempla atletas que disputam as provas em cadeiras.

Claudiney atingiu uma marca de 46,86m em seu lançamento, o que representa o seu novo recorde da competição. O pódio contou ainda com Yogesh Kathuniya, da Índia, com a medalha de prata, e Konstantinos Tzounis, da Grécia, com o bronze.

Claudiney Santos, antes atleta de halterofilismo, iniciou no lançamento do disco paralímpico em 2005, após ter que amputar a perna esquerda em decorrência do agravamento de ferimentos causados por um acidente de moto.