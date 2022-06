Clássico-Rei do Brasileirão Sub-20 será sem público no Estádio Presidente Vargas

O Clássico-Rei desta quinta-feira (30) pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro Sub-20, entre Fortaleza x Ceará, não terá presença de público. O duelo acontece no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

A medida é para evitar um possível conflito entre torcedores, tendo em vista que horas depois acontecerá Fortaleza x Estudiantes pelas oitavas de final da Taça Libertadores da América, na Arena Castelão. A informação foi divulgada pelo ge.globo.

Com quatro pontos, ocupando a 4ª colocação, o Alvinegro de Porangabuçu busca manter-se no G4 da competição. O duelo marcará a estreia do técnico Marcos Valadares, ex-Atlético-MG.

Pelo lado leonino, a busca é por sair da lanterna. Com um ponto conquistado em três partidas, a equipe de Júnior Câmara ocupa a 10ª posição do Grupo A.