City confirma favoritismo, Real Madrid elimina Atalanta; Confira a rodada das oitavas da Champions

Jogando em Budapeste, por restrições devido a protocolos da Covid-19 no Reino Unido, o City não teve dificuldade para vencer o Borussia Monchengladbach por 2 a 0. No primeiro jogo, os ingleses ganharam na Alemanha com o mesmo placar, fechando 4 a 0 no agregado. Kevin De Bruyne foi quem abriu o marcador com um chute cruzado de primeira, marcando o gol mais bonito das oitavas até aqui. Seis minutos depois, Gundogan ampliou ainda no primeiro tempo e selou a classificação do time de Guardiola.

Classificação

Na Espanha, o Real Madrid foi superior à Atalanta e consagrou o aproveitamento com placar final de 3 a 1. Os merengues já tinham a vantagem a seu favor, por terem vencido na Itália por 1 a 0. Mesmo assim, entraram em campo buscando o resultado. O primeiro gol saiu dos pés do artilheiro dos espanhóis, Benzema, aos 33 do primeiro tempo. Na segunda etapa, o brasileiro Vinícius Jr. sofreu pênalti, que foi convertido por Sergio Ramos. A Atalanta diminuiu com Luis Muriel, mas minutos depois Asensio marcou e assegurou a classificação do Real.

Sorteio

Manchester City e Real Madrid se juntaram ao Paris Saint- Germain, Porto, Borussia Dortmund e Liverpool como classificados para as quartas de final da Champions League. Agora, restam duas vagas que serão definidas nesta quarta (17), nos confrontos entre Bayern x Lazio e Chelsea x Atlético de Madrid. O sorteio de definição das quartas de final acontece na próxima sexta (19).