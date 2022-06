Circuito Brasileiro de Kitesurf movimenta litoral cearense entre 15 e 19 de junho; veja cronograma

A 1ª etapa do Circuito Brasileiro de Kitesurf será realizado entre 15 e 19 de junho na Praia do Guajiru, em Trairi, município do litoral oeste do Ceará.

O evento marca a abertura oficial da temporada do kitesurf 2022. O atual campeão brasileiro, Arthur Santos estão entre os atletas confirmados, assim como Sebastian Ribeiro, Wellington do Carmo, Estefânia Rosa, Luciana Adamo e Lígia Maria.

Serão seis categorias em disputas, separadas entre etapas nacionais e regionais. O Kite Wave e o Big Air são etapas do Campeonato Brasileiro, enquanto o Kite Race Foil e Hydro Foil Tubular, Kite Race Bidirecional, Wing Race e Surf Foil são competições da região.

Cronograma

Dia 15 (quarta-feira)

12h -Início do Check In dos Atletas no Resort The Coral

18h – Sunset para os Atletas no Beach Club Ocean

Dia 16 (quinta-feira)

9h - Credenciamento dos Atletas e Foto Oficial dos Atletas

11h30 – Início do Transfer do Resort Para a GKC

12h – Início da Competição na GKC

17h – Festival Cultural

Dia 17 (sexta-feira)

7h30 – Início do Transfer do Resort para a GKC

9h30 – Campeonato Brasileiro

12h30 – Campeonato Regional

17h – Festival Cultural

Dia 18 (sábado)

7h – Início do Transfer do Resort para a GKC

8h- Limpeza de Praia – Educação Ambiental – Entrega de mudas

9h30 – Campeonato Regional e Brasileiro

12h30 – Campeonato Regional e Brasileiro

17h – Festival Cultural

Dia 19 (domingo)

7h – Início do Transfer do Resort para a GKC

8h- Limpeza de Praia – Educação Ambiental – Entrega de mudas

9h30 – Campeonato Regional e Brasileiro

14h - Entrega da Premiação

15h - Festival Cultural [Encerramento]

