Cinco jogos do Campeonato Cearense sofrem alterações na tabela; Veja mudanças

A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol informou alterações em 5 partidas do Campeonato Cearense 2024.

As mudanças foram em 2 jogos do Ceará, um do Fortaleza e um do Ferroviário. São 4 mudanças de horários dos jogos e um de local, sendo o jogo do Ferrão saindo do Raimundo de Oliveira para o Presidente Vargas.

Veja mudanças:

Atlético x Ferroviário

De: Estádio Raimundo de Oliveira, em Caucaia

Para: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza

Data: 28/01, domingo (mantida)

Horário: 16h (mantido)

Ceará x Atlético

De: 20h Para: 20h30

Data: 01/02, quinta-feira (mantida)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (mantido)

Fortaleza x Iguatu

De: 20h

Para: 20h30

Data: 31/01, quarta-feira (mantida)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (mantido)

Ferroviário x Fortaleza

De: 20h

Para: 20h30

Data: 07/02, quarta-feira (mantida)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (mantido)

Ceará x Caucaia

De: 20h

Para: 20h30

Data: 08/02, quinta-feira (mantida)

Local: Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (mantido)