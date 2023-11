Chile x Paraguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Chile e Paraguai entram em campo nesta quinta-feira (16), às 21h30, no estádio Monumental de Santiago, no Chile, para disputar a 5ª rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Roja é a 8ª colocada das Eliminatórias, com 4 pontos, enquanto o Paraguai é o 7º, também com 4. Ambas fora da zona de classificação para a Copa do Mundo de 2026.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pelo SporTV 3.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

CHILE:

Cortés; Catalán, Medel, Paulo Díaz Suazo; Pulgar, Felipe Méndez, Echeverría e Osorio; Alexis Sánchez e Ben Brereton Díaz. Técnico: Eduardo Berizzo

PARAGUAI:

Coronel; Rojas, Alderete, Gustavo Gómez e Espinoza; Villasanti, Campuzano; Romero, Sosa e Sanabria; Bareiro. Técnico: Daniel Garnero



CHILE X PARAGUAI | FICHA TÉCNICA

Competição: 5ª rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: Monumental de Santiago, no Chile

Data: 16/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)