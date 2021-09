Manchester City vence Chelsea com gol de Gabriel Jesus

O Manchester City venceu o Chelsea, neste sábado (25), por 1 a 0. O autor do gol da vitória foi o brasileiro Gabriel de Jesus. Este é o primeiro duelo na temporada 2021/2022 pelo Campeonato Inglês (Premier League) reeditando a final da última Uefa Champions League, vencida pelo time londrino.

A partida aconteceu neste sábado, às 8h30, e teve transmissão do canal de streaming Star+. O confronto colocou frente a frente novamente os técnicos Pep Guardiola e Thomas Tuchel, assim como uma legião de brasileiros de lado a lado.

Acompanhe em tempo real

As duas equipes já ocupam posições entre os cinco primeiros na tabela, com cinco jogos disputados. No entanto, os Blues viviam melhor momento e lideram a competição.

Já os Citizens estavam em 5º lugar, tendo somando 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Com a vitória, o City salta para terceira colocação, ultrapassando o Manchester United.

Prováveis escalações

Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Kai Havertz e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel

Mendy, Azpilicueta, Thiago Silva e Rudiger; James, Jorginho, Kanté, Kovacic e Marcos Alonso; Kai Havertz e Lukaku. Técnico: Thomas Tuchel Manchester City: Ederson, Kyle Walker, Dias, Aké e Cancelo; Rodri, De Bruyne e Bernardo Silva; Gabriel Jesus, Ferran Torres e Grealish. Técnico: Pep Guardiola

Legenda: Citizens e Blues reeditam final da Uefa Champions League Foto: AFP

Ficha do jogo

Premier League - 6ª rodada

Chelsea X Manchester City

Local: Stamford Bridge, em Londres (ING)

Horário: 8h30

Árbitro: Michael Oliver (ING)

Transmissão: Star+

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte