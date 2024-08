Chelsea x Crystal Palace: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Chelsea recebe o Crystal Palace no Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra, neste sábado (31) às 09h30 (horário de Brasília) pela 3ª rodada da Premier League (campeonato inglês). Até este jogo, os Blues já fizeram quatro jogos na temporada — venceram dois e perderam dois, com nove gols marcados e seis sofridos. Já os Seagulls iniciaram a temporada com duas derrotas, mas se recuperaram após vencer o Norwich por 4 a 0.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Disney+ Premium.

PALPITE

inter@

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Chelsea

Titulares: Robert Sánchez, Malo Gusto, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Noni Madueke, Cole Palmer, Mykhaylo Mudryk, Nicolas Jackson.

Robert Sánchez, Malo Gusto, Levi Colwill, Wesley Fofana, Marc Cucurella, Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Noni Madueke, Cole Palmer, Mykhaylo Mudryk, Nicolas Jackson. Técnico: Enzo Maresca.

Crystal Palace

Titulares: Dean Henderson, Daniel Muñoz, Marc Ghéhi, Chris Richards, Chadi Riad, Tyrick Mitchell, Jefferson Lerma, Eberechi Eze, Adam Wharton, Jean Mateta, Odsonne Édouard.

Dean Henderson, Daniel Muñoz, Marc Ghéhi, Chris Richards, Chadi Riad, Tyrick Mitchell, Jefferson Lerma, Eberechi Eze, Adam Wharton, Jean Mateta, Odsonne Édouard. Técnico: Oliver Glasner.

FICHA TÉCNICA | Chelsea x Crystal Palace

Competição: 3ª rodada da Premier League (campeonato inglês).

Data: 31 de agosto, sábado.

Local: Stamford Bridge, em Londres, na Inglaterra.

Horário: 09h30 horas (de Brasília).