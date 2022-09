Champions League: veja grupos e perfil dos times para a temporada 2022/2023

A maior competição de clubes disputada no mundo está de volta com seu repertório repleto de craques e grandes equipes. A fase de grupos da Liga do Campeões da Europa começa nesta terça-feira (06) em mais uma temporada que promete entregar grandes jogos aos fãs do torneio.

Às 13h45 (horário de Brasília) acontecem os primeiros confrontos em busca da 'orelhuda'. A bola rola para Dínamo x Chelsea e Borussia Dortmund x Copenhague. Às 16h (horário de Brasília) mais seis confrontos serão disputados: PSG X Juventus; Sevilla x City; Celtic x Real Madrid; RB Salzburg x Milan; Benfica x Maccabi Haifa e RB Leipzig x Shaktar Donestk.

O Jogada traz um guia completo do que esperar e ficar de olho em todos os grupos da edição 2022/2023 para o torcedor não perder nada durante a competição.

Grupo A

Composto por Ajax, Liverpool, Napoli e Rangers, o Grupo A traz confrontos bem interessantes.

Campeão da Liga Holandesa, o Ajax é o cabeça do grupo. Em um recorte recente, a equipe é lembrada por fazer belas campanhas como a de 2019 que elimonou o poderoso Real Madrid e revelou um time cheio de jovens talentos como Frenkie De Jong, De Ligt e Van de Beek.

Depois da saída do treinador Erik ten Hag, responsável pelos últimos feitos históricos do clube, a equipe vive um momento de transição. O time perdeu mais da metade dos jogadores titulares da última temporada, entre eles o brasileiro Antony, vendido ao Manchester United.

O Liverpool, atual vice-campeão do torneio, começou a temporada com o pé esquerdo. No sentido ruim da expressão. Os reds estão apenas na 7ª colocação da Premier League com duas vitórias em seis jogos. O time cheio de craques como Salah, Van Dijk e Firmino perdeu uma de suas peças mais importantes: Sadio Mané. Mesmo em baixa, o time de Klopp ainda dispara como um dos favoritos e possível protagonista de confrontos memoráveis em Anfield.

Legenda: Camisa 11 é a grande esperança individual do Liverpool Foto: Divulgação/Liverpool

O Napoli promete ser um adversário difícil para os oponentes de grupo. O time também sofreu baixas importantes na janela de transferências, como Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly e Fabián Ruiz, mas começou forte na Serie A. O time lidera o campeonato nacional e ainda não foi derrotado na temporada. O ponta Khvicha Kvaratskhelia, recém chegado ao clube, chama a atenção com boas atuações.

Fechando o grupo, o Rangers, da Escócia, é atual vice-campeão da Liga Europa. O time está de volta à Champions pela primeira vez desde 2011 após uma vitória dramática sobre o PSV nos play-offs. Considerado o azarão do grupo o time gosta de questionar estatísticas e promete dar trabalho.

Grupo B

Com Porto, Atlético de Madrid, Leverkusen e Club Brugge, o Grupo B tem como característica um futebol mais pegado.

Com o xerife Pepe comandando a zaga, o Porto faz um bom início de temporada. No Campeonato Português a equipe sofreu gols em apenas dois jogos dos cinco que já disputou e, no mesmo período, marcou 12 gols. O time de Sergio Conceição promete continuar dando trabalho no torneio continental.

Por outro lado, o tradicional Atlético de Madrid comandado por Diego Simeone tem um começo difícil e chega irregular na competição. Pelo Campeonato Espanhol, a equipe ocupa a 7ª colocação e não tem saldo entre defesa e ataque.

Embora tenha peças poderosas na frente, como João Félix, Griezmann e Morata, e um dos melhores goleiros do mundo defendendo suas traves, os colchoneros marcaram apenas quatro gols até aqui e sofreram mais quatro. Entretanto, a equipe tem fama de cascuda em mata-mata e é osso duro de roer em todas as temporadas.

Já o alemão Bayer Leverkusen tem o pior início de temporada do grupo. Na Bundesliga, foram cinco jogos com apenas uma vitória e quatro derrotas. A equipe certamente terá dificuldades nos confrontos do grupo. A ausência de Florian Wirtz, lesionado, é sentida por um elenco relativamente jovem, e é improvável que ele participe da fase de grupos.

A esperança do Club Brugge na Champions é o ponta dinamarquês Andreas Skov Olsen que faz um grande começo de temporada. Embora tenha sofrido com perdas no elenco, a equipe belga vem de cinco jogos de invencibilidade e espera fazer grandes resultados na competição continental.

Grupo C

O temido e sempre presente grupo da morte! Considerado o mais difícil entre os oito, o Grupo C tem como integrantes: Bayern de Munique, Barcelona, Inter de Milão e Viktoria Plzen.

Visto como favorito entre os quatro times, o Bayern será obrigado a enfrentar seu ex camisa 9, Robert Lewandowisk, que deixou a equipe para compor o Barcelona. Entretanto, Sadio Mané vem fazendo boas atuações na equipe que já conta com grandes nomes como Muller, Sané e Coman. Embora tenha tido um começo irregular na Bundesliga, a equipe é uma das mais tradicionais do continente europeu e gosta de protagonizar grandes goleadas.

O Barcelona todo reformulado e cheio de novidades é uma incógnita interessante. A equipe catalã tem grandes nomes no elenco e os novos atacantes, Lewandowisk e Raphinha, já se sentem em casa no Camp Nou. O time vem de uma eliminação precoce na fase de grupos da última temporada e precisa dar resultados depois da janela de transferências que fez. A equipe de Xavi ainda não perdeu no Campeonato Espanhol e quer se vingar das goleadas sofridas pelo Bayern nos últimos anos.

A Inter de Milão quer voltar a colocar a Itália no topo da Europa. O time estrelado com a volta de Romelu Lukaku não começou em alta na Serie A, mas tem grandes chances de se dar bem na Champions. O único empecilho: sair vivo do grupo da morte.

Já o Viktoria Plzen aparece, pelo menos por enquanto, como figurante do grupo. A equipe da República Tcheca deu azar no sorteio e, embora venha fazendo um bom início de temporada, não deve ir muito longe. A não ser que a famosa zebra venha á tona.

Grupo D

Eintracht Frankfurt, Tottenham, Sporting e Olympique de Marseille são as grandes estrelas do Grupo D.

Vencedor da última Liga Europa, o Frankfurt, que derrotou o Barcelona na sua campanha campeã, é o cabeça de chave. A equipe perdeu apenas Filip Kostic do elenco principal da temporada passada e caiu em um grupo relativamente fácil. A equipe quer repetir feitos históricos e deve surpreender positivamente, apesar de não ter poder de fogo em um possível mata-mat.

O londrino Tottenham está de volta à elite da Europa. Entretanto, o histórico do treinador Antonio Conte na competição deixa um ar de insegurança em volta da equipe. Harry Kane certamente é o grande nome para ficar de olho. O Spurs deve passar tranquilamente á próxima fase.

O Sporting chegou ás oitavas de final na última edição da Liga, mas perdeu muito com as saídas de Matheus Nunes e João Palhinha. A equipe começou mal o campeonato nacional e não deve repetir grandes atuações na Champions.

Já o Olympique de Marsellie teve um início bem turbulento. Jorge Sampaoli deixou o comando do time ainda na pré-temporada substituído por Igor Tudor. Até aqui, o trabalho tem sido bom. A equipe está invicta na Ligue 1 e conta com nomes experientes no ataque como Alexis Sanchéz e Dimitri Payet. Os franceses podem surpreender positivamente.

Grupo E

Milan, Chelsea, RB Salzburg e Dínamo compõe o Grupo E.

O gigante italiano tenta recuperar seus anos de glória no continente e, para isso, conta com o talento de Rafael Leão e Charles De Ketelaere. A dupla promete bagunçar as defesas adversárias e os dois vêm fazendo um ótimo começo de temporada. Passar da primeira fase na Champions é um dos principais objetivos da equipe na temporada.

O Chelsea chega com algumas baixas importantes para enfrentar a Liga dos Campeões. O time de Tuchel já viveu safras melhores e, esse ano, pode estar abaixo em rendimento. Sem uma referência na área e uma defesa passando por uma fase de reconstrução, os blues podem encontrar problemas no meio do caminho. Entretanto, o Bicampeão europeu é sempre uma camisa difícil de ser batida.

Depois de fazer história na temporada passada, os jovens talentos do RB Salzburg querem repetir o feito de se classificar para a fase de mata-mata da Champions. Apesar de terem perdido peças importantes, a equipe conta com o jovem e bom atacante Benjamin Sesko para cumprir a missão, que não será fácil.

O Dínamo Zagreb é quem fecha o grupo. O campeão croata é o coadjuvante entre os adversários. Mas conta com o goleador Bruno Petkovic para tentar surpreender na competição.

Grupo F

O grupo do atual, e maior, vencedor da Liga dos Campeões: Real Madrid. O time merengue, claro, é a grande estrela do grupo. RB Leipzig, Shakthar Donetsk e Celtic são os adversários do gigante espanhol.

O Real Madrid de Carlo Ancelotti não deverá encontrar grandes dificuldades para se classificar na primeira colocação. O time é o grande favorito com sobras, tem o elenco mais qualificado e a camisa mais pesada entre os rivais de grupo. Estrelas como Karim Benzema, Vinícius Jr, Modric e Kross devem brilhar em campo em mais uma temporada.

Legenda: Os brasileiros Vinícius Jr, Rodrygo e Militão são peças fundamentais da equipe Foto: Divulgação/ Real Madrid

O começo de temporada do bom elenco do RB Leipzig definitivamente não é animador. A equipe só tem uma vitória em cinco jogos e vem sofrendo muitos gols. O ataque também está em baixa, a esperança será que Christopher Nkunku possa redescobrir rapidamente seu desempenho de 2021/22.

Já o Shakthar enfrenta problemas muito maiores do que apenas dentro de campo. Devido a guerra na Ucrânia, o time perdeu muitos jogadores estrangeiros que optaram por deixar o país. O elenco é muito mais fraco que aquele que terminou a última Champions no último lugar do grupo. As chances de sucesso nessa temporada são ainda menores.

De volta à fase de grupos da Liga dos Campeões pela primeira vez em cinco anos, o Celtic não será um adversário fácil, principalmente pela atmosfera gerada em Parkhead. Entretanto, o contexto continental é completamente diferente do que esse elenco está acostumado a lidar. Por isso, um terceiro lugar deve ser o máximo que a equipe deva alcançar.

Grupo G

Outro grupo com confrontos apetitosos. Manchester City, Sevilla, Borussia Dortmund e Copenhague são os integrantes do Grupo G.

O forte City comandado por Guardiola sempre chega como um dos favoritos ao título. Dessa vez, não é diferente. Com o reforço de Haaland, último artilheiro da compeitção, a equipe fica ainda mais letal. O time cheio de estrelas é organizado por Kevin De Bruyne, outro grande nome no elenco dos ingleses. Em busca da taça inédita, a equipe é a grande favorita do grupo e não deve ter grandes dificuldades para avançar de fase.

Já o Sevilla não chega muito animado. O time espanhol coleciona tropeços em um dos piores começos de temporada da equipe nos últimos anos. A equipe ainda não venceu na temporada e a confiança está em baixa na Andalucia. Os comandados de Lopetegui têm muito talento, mas precisam de uma reação rápida se quiserem chegar mais longe na Champions.

A perda de Haaland certamente pesará na conta do Borussia Dortmund. Mesmo com o craque norueguês na equipe na última temporda, o time não conseguiu a classificação para o mata-mata. Jude Bellingham e Karim Adeyemi podem intensificar e consolidar o ataque e seus próprios status como estrelas em ascensão, mas chegar em uma final parece além do Dortmund desta vez.

O jovem time do Copenhague terá que se esforçar na disputa do difícil Grupo G. Os talentos da equipe se destacam nas competições que participam e foram muito bem nos play-offs. Mas será preciso muito mais para passar de fase. Ficar de olho no meia-atacante Pep Biel, que marcou 18 gols em todas as competições na temporada passada e, nesta atual, fez cinco gols em seis jogos.

Grupo H

O último grupo dessa primeira fase é composto por: PSG, Juventus, Benfica e Maccabi Haifa.

O time de estrelas da França, claro, é o grande favorito. Liderados pelo trio Messi, Neymar e Mbappé, a equipe inicia mais uma vez a luta pelo título da Liga dos Campeões. Nos últimos ano o PSG tem chegado sempre como um dos favoritos, mas também coleciona eliminações doídas.

Para 2022/2023 as esperanças foram renovadas junto com o contrato de Mbappé. O trio de ataque segue completo e, dessa vez, mais entrosado. Enquanto Messi é o garçom da equipe na temporada, Neymar e Mabappé vêm aproveitando bem as chances de finalizações, apesar dos boatos de crise no vestiário.

A Juventus chega pressionada mais uma vez. Depois de passar um longo período sendo absoluta na Itália, o time comandado por Allegri precisa voltar a se provar na Europa. O retorno de Paul Pogba foi adiado devido a uma lesão e o time já perdeu pontos no Campeonato Italiano. Na disputa por vaga no grupo, a equipe precisa ficar atenta nos confrontos.

Sem precisar de grandes esforços, o Benfica passou com tranquilidade pelos play-offs. Claro, o atacante Darwin Nunes deixou uma grande lacuna no elenco, mas Gonçalo Ramos vem se saindo bem na função. Não seria nenhuma surpresa ver o escudo do time português entre os classificados para as oitavas de final.

O Maccabi Haifa está na Liga dos Campeões pela terceira vez em sua história. O time de Israel derrotou Estrela Vermelha e Olympiacos nos play-offs. Entretanto, entre os adversários do grupos, é improvável que a equipe apareça como ameaça no decorrer dos confrontos.

