Celtics seguram reação dos Mavericks e ficam a um passo do título da NBA

Após comandar o jogo e resistir a uma tentativa de reação, o Boston Celtics venceu o Dallas Mavericks, por 106 a 99, na noite da última quarta-feira (12), e conquistou uma vantagem de 3 a 0 nas finais da NBA. Os Mavericks, que chegaram a ficar com uma desvantagem de 21 pontos (91–70) no início do último quarto, se recuperaram e ficaram apenas um ponto atrás, mas não conseguiram completar a reação após a expulsão de Luka Dončić (27 pontos) por faltas pessoais a quatro minutos do final.

Os Celtics de Jayson Tatum (31 pontos) e Jaylen Brown (30) têm tudo a seu favor para conquistar seu primeiro título desde 2008, já que nenhum time na história deixou escapar uma vantagem de 3 a 0 nos playoffs da NBA. Na sexta-feira (14), a equipe de Boston terá a primeira oportunidade de encerrar a seca de títulos e assim conquistar seu 18º anel, com o qual superaria o Lakers como franquia mais vitoriosa da NBA.

“Já faz muito tempo que estamos onde estamos agora, estou orgulhoso. Agora você tem que viver o momento, sorrir e ser grato”, destacou Brown à AFP, que há dois anos perdeu ao lado de Tatum em sua primeira participação em finais, contra os Warriors.

COMO FOI O JOGO

Instados a conquistar a primeira vitória diante de sua torcida, os Mavericks começaram o jogo com intensidade liderados na quadra por Kyrie Irving, que brilhou em seu nível pela primeira vez neste duelo, com 35 pontos.

O Dallas não conseguiu consolidar a vantagem que chegou até 13 pontos e permitiu que os Celtics chegassem empatados ao intervalo e depois acelerasse até ganhar uma distância que parecia inatingível.

Mas os donos da casa não jogaram a toalha e fecharam uma parcial brilhante de 2 a 20 para chegar ao placar de 93 a 92, quando veio a expulsão decisiva de Dončić, a primeira nos playoffs.

Os árbitros assinalaram a sexta pessoal do esloveno em ação defensiva contra Brown. Embora os Mavericks tenham solicitado a revisão, a expulsão se manteve e Dončić se retirou com 27 pontos, 6 rebotes e 6 assistências.

Sem o seu líder, os Mavericks não conseguiram concretizar a vitória e agora dependem de um milagre em sua luta pelo segundo título da sua história.